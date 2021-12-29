Масалитин о возможном назначении Николича в ЦСКА: «В клубе делят власть, идет раздрай»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал новость о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича главным тренером московского клуба.

«Николич тренировал «Локомотив» и оставил приятное впечатление, — приводит слова Масалитина «Чемпионат». — У Марко была поставленная игра, которая давала положительный результат. Подковерные игры не дали ему доработать свой контракт до конца. Может быть, Марко придет на живое место и при первой возможности его уберут. В клубе делят власть, идет раздрай. Назначение Ивицы Олича ничем хорошим не закончилось. Кто приглашает, тот и решает — будут что-то давать или нет. Ивицу приглашал Орешкин, Гинер и Бабаев были против. В итоге никаких приобретений, никакой монолитной команды, Оличу не дали себя окружить специалистами».

По его мнению, руководству ЦСКА нужно оставить главным тренером команды Алексея Березуцкого.

«В турнирной таблице у ЦСКА нет большого провала, а по игре есть большие вопросы. Я считаю, что нужно оставить Алексея Березуцкого, может быть, все будет хорошо. Лучше, чтобы в клубе были свои воспитанники и тренеры. Березуцкий в ЦСКА заработал себе имя и авторитет», — сказал он.

Нынешним главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. После 18 туров РПЛ московская команда набрала 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.