Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о тренерах московских команд после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1).

— «Динамо» тренирует Шварц, «Спартак» — Тедеско. Кто из главных тренеров вам больше импонирует?

— Ни тот, ни другой, Мне все равно. Обидно, что у руля и одной, и другой легендарных команд иностранцы.

— Таковы реалии.

?— Странноватые реалии, особенно для людей, которые прошли путь от А до Я. (Константин Колмаков)