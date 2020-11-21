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Мостовой — о матче «Спартака» с «Динамо»: «Обидно, что двумя легендарными клубами руководят иностранцы»

22:13
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о тренерах московских команд после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1).

— «Динамо» тренирует Шварц, «Спартак» — Тедеско. Кто из главных тренеров вам больше импонирует?

— Ни тот, ни другой, Мне все равно. Обидно, что у руля и одной, и другой легендарных команд иностранцы.

— Таковы реалии.

?— Странноватые реалии, особенно для людей, которые прошли путь от А до Я. (Константин Колмаков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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