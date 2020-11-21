Мостовой — о матче «Спартака» с «Динамо»: «Обидно, что двумя легендарными клубами руководят иностранцы»
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о тренерах московских команд после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1).
— «Динамо» тренирует Шварц, «Спартак» — Тедеско. Кто из главных тренеров вам больше импонирует?
— Ни тот, ни другой, Мне все равно. Обидно, что у руля и одной, и другой легендарных команд иностранцы.
— Таковы реалии.
?— Странноватые реалии, особенно для людей, которые прошли путь от А до Я. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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