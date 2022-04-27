Мостовой: «Какой смысл «Спартаку» обращаться в ЭСК? Очки команде никто не вернет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о решении красно-белых не обращаться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Моя версия такова — в этом нет никакого смысла. Они обратятся, а что это изменит? Это уже постоянные вещи, которые происходят в сторону «Спартака». Очки не вернут, момент никто не переиграет. Как только началась весенняя часть РПЛ, так повалили судейские скандалы. Так быть не должно: ВАР или не ВАР, но все равно решение принимает человек.

Полоз в моменте с первым пенальти театрально падает — да, контакт был, но в десяти шагах стоит Мешков и продолжает игру, а уже затем ему в ухо кричат, что нужно посмотреть момент. Непонятно, как эта система работает и за кем остается последнее слово — главный арбитр или тот, кто на ВАР. Сейчас в футбол начали играть по книжкам», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Главный судья матча «Ростов» — «Спартак» Виталий Мешков по ходу встречи отменил два гола красно-белых: в первом тайме был отменен гол Самюэля Жиго из-за офсайда, а во втором тайме — гол Михаила Игнатова из-за игры рукой. Также судья назначил два пенальти в ворота красно-белых, в том числе — 11-метровый в конце матча, который принес ростовчанам победу.

Сегодня стало известно, что ЭСК РФС не разбирал работу Виталия Мешкова. Со стороны красно-белых были высказаны претензии к работе судьи в прошедшем матче. При этом московский клуб не стал обращаться с запросом в комиссию РФС.