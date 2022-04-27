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Мостовой: «Какой смысл «Спартаку» обращаться в ЭСК? Очки команде никто не вернет»

Мостовой не видит смысла в обращении в ЭСК для «Спартака» из-за неверных решений судей
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о решении красно-белых не обращаться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Моя версия такова — в этом нет никакого смысла. Они обратятся, а что это изменит? Это уже постоянные вещи, которые происходят в сторону «Спартака». Очки не вернут, момент никто не переиграет. Как только началась весенняя часть РПЛ, так повалили судейские скандалы. Так быть не должно: ВАР или не ВАР, но все равно решение принимает человек.
Полоз в моменте с первым пенальти театрально падает — да, контакт был, но в десяти шагах стоит Мешков и продолжает игру, а уже затем ему в ухо кричат, что нужно посмотреть момент. Непонятно, как эта система работает и за кем остается последнее слово — главный арбитр или тот, кто на ВАР. Сейчас в футбол начали играть по книжкам», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Главный судья матча «Ростов» — «Спартак» Виталий Мешков по ходу встречи отменил два гола красно-белых: в первом тайме был отменен гол Самюэля Жиго из-за офсайда, а во втором тайме — гол Михаила Игнатова из-за игры рукой. Также судья назначил два пенальти в ворота красно-белых, в том числе — 11-метровый в конце матча, который принес ростовчанам победу.

Сегодня стало известно, что ЭСК РФС не разбирал работу Виталия Мешкова. Со стороны красно-белых были высказаны претензии к работе судьи в прошедшем матче. При этом московский клуб не стал обращаться с запросом в комиссию РФС.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-kakoj-smy-sl-spartaku-obrashhat-sya-v-e-sk-esli-e-to-nichego-ne-izmenit-ochki-komande-nikto-ne-vernet/
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 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
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