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Спортивный директор «Рубина»: «Бегич не смог найти команду. Думаю, играть он уже нигде не сможет»

Спортивный директор «Рубина» Яровинский сообщил, что Бегич не смог найти себе команду
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о ситуации с защитником команды Сильвие Бегичем, который приостановил контракт с казанцами в конце марта.

«Я так понимаю, что он не смог найти себе команду. Думаю, что играть он уже нигде не сможет, потому что дозаявочный период длился до 7 апреля. Но мы этот вопрос с Сильвие обсуждали. Он еще тогда сказал, что у него нет команды. Он уехал не потому, что успел найти другую. То, что он без клуба, для нас не новость», — приводит слова Яровинского Metaratings.ru.

Бегич перешел в «Рубин» из «Оренбурга» летом 2019 года. Соглашение с 28-летним хорватом было приостановлено до лета 2022 года.

В текущем сезоне Бегич провел 19 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил один гол и заработал одну желтую карточку.

Источник: https://metaratings.ru/news/sportivnyy-direktor-rubina-yarovinskiy-begich-ne-smog-nayti-sebe-komandu-1254823/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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