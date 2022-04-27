ЭСК РФС не будет разбирать работу Мешкова в матче «Ростов» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС не будет разбирать работу судьи Виталия Мешкова в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком», сообщает Metaratings.ru.

Главный арбитр матча Виталий Мешков отменил два гола красно-белых: в первом тайме был отменен гол Самюэля Жиго из-за офсайда, а во втором тайме — гол Михаила Игнатова из-за игры рукой.

«Спартак» (31) занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Ростов» (38) идет на 8-й строчке.