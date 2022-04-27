Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:55

ЭСК РФС не будет разбирать работу Мешкова в матче «Ростов» — «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС не будет разбирать работу судьи Виталия Мешкова в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком», сообщает Metaratings.ru.

Главный арбитр матча Виталий Мешков отменил два гола красно-белых: в первом тайме был отменен гол Самюэля Жиго из-за офсайда, а во втором тайме — гол Михаила Игнатова из-за игры рукой.

«Спартак» (31) занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Ростов» (38) идет на 8-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/esk-rfs-ne-budet-razbirat-rabotu-meshkova-na-matche-rostov-spartak-1254527/
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
23
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Овчарка нанесла ей травмы, несовместимые с жизнью». Первенство России прервали из-за страшной смерти 12-летней шахматистки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Ростов» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
«Дальше что? Больше трэша и фарса?» Зарема Салихова — о судействе в чемпионате России
Матюнин допустил две ошибки в матче «Химки» — «Крылья Советов»
«Не дождетесь». Федун никуда из «Спартака» не уйдет, хотя ужаться клубу придется
«Спартак» все равно не пропадет». Ловчев высказался о решении Федуна остаться в России
Игонин: «Чемпионская гонка еще существует, и хочется, чтобы она продолжалась»
Колосков: «Нет сомнений в том, что «Зенит» никому не уступит первое место РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Ростова» Мелехин прокомментировал отъезд легионеров из российских клубов

Бывший вратарь «Спартака» Кавазашвили заявил, что Дзюба мог бы играть за «Реал» или «Барселону»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости