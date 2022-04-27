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«Как говорил на кухне, добегай в штрафную — и будут голы». Глушаков поздравил жену с голом за женский ЦСКА

Глушаков поздравил свою жену с голом за женский ЦСКА на чемпионате России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Глушаков и Ксения Коваленко.
Фото «СЭ»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил свою жену Ксению Коваленко с голом за ЦСКА в матче 7-го тура женского чемпионата России по футболу против «Звезды-2005» (2:0).

«С голом, любимая. Как говорил на кухне, добегай в штрафную — и будут голы», — написал у себя в Telegram-канале Глушаков.

Гол в ворота «Звезды-2005» стал для Коваленко первым в нынешнем сезоне.

Женский ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками в 7 матчах.

Глушаков женился на Коваленко в мае 2021 года.

Денис Глушаков
Футбол
Ксения Коваленко
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