«Как говорил на кухне, добегай в штрафную — и будут голы». Глушаков поздравил жену с голом за женский ЦСКА
Глушаков поздравил свою жену с голом за женский ЦСКА на чемпионате России
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил свою жену Ксению Коваленко с голом за ЦСКА в матче 7-го тура женского чемпионата России по футболу против «Звезды-2005» (2:0).
«С голом, любимая. Как говорил на кухне, добегай в штрафную — и будут голы», — написал у себя в Telegram-канале Глушаков.
Гол в ворота «Звезды-2005» стал для Коваленко первым в нынешнем сезоне.
Женский ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками в 7 матчах.
Глушаков женился на Коваленко в мае 2021 года.
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|
3
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|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
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|26
|14
|4
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|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
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|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
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|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
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|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
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|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
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|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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