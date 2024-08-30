Соболев успешно прошел медобследование перед переходом в «Зенит»

По информации «СЭ», форвард «Спартака» Александр Соболев успешно прошел медобследование перед переходом в «Зенит».

В течение дня форвард должен подписать контракт с петербургским клубом, после чего о переходе будет объявлено официально.

По данным «СЭ», Соболев заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

27-летний Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой.