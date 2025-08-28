В «Пари НН» заявили, что Смолов не входит в планы клуба

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов ответил на вопрос о том, интересен ли нижегородскому клубу экс-форвард «Краснодара» Федор Смолов.

«Нет, мы не рассматривали его кандидатуру. У нас есть история, связанная с заявкой. В ней может быть 21 игрок, а у нас сейчас даже больше. Я очень ценю и уважаю Федора как профессионала, мы с ним в хороших отношениях. Клуб ищет нападающего, но Федор в наши планы не входит», — цитирует Удальцова Sport24.

Смолов выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Урал», «Локомотив», «Сельту», «Фейеноорд» и «Краснодар». В сезоне-2024/25 он вместе с «быками» впервые стал чемпионом России, после чего покинул клуб. 12 августа 35-летний нападающий подписал контракт с медийной командой «Броук Бойз».