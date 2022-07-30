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Мирзоян рассчитывает, что «Спартак» подарит болельщикам победу в память об Игоре Нетто

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян надеется, что красно-белые порадуют болельщиков победой над «Оренбургом» в 3-м туре чемпионата России, так как в этот день будет открыт памятник Игорю Нетто.

«Надеемся, что матч будет интересным. Тем более открывается памятник Игорю Александровичу Нетто, команда должна поддержать такое событие и преподнести свой подарок болельщикам в виде победы, в память о великом игроке Игоре Нетто. Хотя в такие даты, важные у многих, частенько случаются осечки. Надеюсь, что внутри коллектива они нашли взаимопонимание и стали играть еще лучше. Отсутствие Джикии усложняет ситуацию, но молодые ребята начинают обрастать мясом. Можно даже сказать, что «мясо» обрастает мясом, имею в виду массу мышечную, конечно же. Это тоже один из интересных моментов, когда мы будем оценивать будущее «Спартака», потому что я бы доверил кому-то из молодых попробовать себя в матче с не самым грозным соперником», — цитирует Betonmobile.ru Мирзояна.

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится в воскресенье, 31 июля. Начало встречи — 17.30 по московскому времени.

9&nbsp;марта 2020 года. Перфоманс фанатов &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;честь Игоря Нетто на&nbsp;матче с &laquo;Краснодаром&raquo;. 31 июля на стадионе «Спартака» откроют памятник Игорю Нетто
Источник: https://betonmobile.ru/mirzoyan-ozhidaet-chto-spartak-poraduet-bolelshhikov-pobedoy-v-pamyat-ob-igore-netto

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Мирзоян
Игорь Нетто
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1
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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
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7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
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9
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10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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12
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