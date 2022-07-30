Мирзоян рассчитывает, что «Спартак» подарит болельщикам победу в память об Игоре Нетто

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян надеется, что красно-белые порадуют болельщиков победой над «Оренбургом» в 3-м туре чемпионата России, так как в этот день будет открыт памятник Игорю Нетто.

«Надеемся, что матч будет интересным. Тем более открывается памятник Игорю Александровичу Нетто, команда должна поддержать такое событие и преподнести свой подарок болельщикам в виде победы, в память о великом игроке Игоре Нетто. Хотя в такие даты, важные у многих, частенько случаются осечки. Надеюсь, что внутри коллектива они нашли взаимопонимание и стали играть еще лучше. Отсутствие Джикии усложняет ситуацию, но молодые ребята начинают обрастать мясом. Можно даже сказать, что «мясо» обрастает мясом, имею в виду массу мышечную, конечно же. Это тоже один из интересных моментов, когда мы будем оценивать будущее «Спартака», потому что я бы доверил кому-то из молодых попробовать себя в матче с не самым грозным соперником», — цитирует Betonmobile.ru Мирзояна.

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится в воскресенье, 31 июля. Начало встречи — 17.30 по московскому времени.