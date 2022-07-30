Романцев верит, что российские клубы скоро вернутся в еврокубки

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что отстранение российских команд от международных турниров будет недолгим.

— Вы верите в то, что когда-нибудь российские команды вернутся в Европу?

— Искренне верю, чтоот силы через пару лет мы вернемся в международный футбол. Надо только быть готовыми к этому. А для этого требуется искать новые таланты и давать им возможность расти. Вот сейчас заговорили о нападающем Сычевом из «Оренбурга», который, выйдя на замену, забил «Уралу» три гола. До этого он в Крыму играл, и никто о нем ничего не слышал. А здесь появился шанс, и сразу о парне заговорили. Только не надо делать из него звезду. Вспомните, как в свое время Леонид Федун восторгался одним молодым спартаковцем, называя его «наш Месси». Игде тот сейчас?

А вот помочь парню из «Оренбурга» не затеряться, встать на ноги, почувствовать большой футбол, необходимо. И пусть доказывает, что он настоящий форвард, а не герой-однодневка. Сумел же это сделать Агаларов, неожиданно ставший лучшим бомбардиром прошлого сезона.