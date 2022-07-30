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Сегодня, 08:00

Романцев верит, что российские клубы скоро вернутся в еврокубки

Александр Львов
Обозреватель
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Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что отстранение российских команд от международных турниров будет недолгим.

— Вы верите в то, что когда-нибудь российские команды вернутся в Европу?

— Искренне верю, чтоот силы через пару лет мы вернемся в международный футбол. Надо только быть готовыми к этому. А для этого требуется искать новые таланты и давать им возможность расти. Вот сейчас заговорили о нападающем Сычевом из «Оренбурга», который, выйдя на замену, забил «Уралу» три гола. До этого он в Крыму играл, и никто о нем ничего не слышал. А здесь появился шанс, и сразу о парне заговорили. Только не надо делать из него звезду. Вспомните, как в свое время Леонид Федун восторгался одним молодым спартаковцем, называя его «наш Месси». Игде тот сейчас?

А вот помочь парню из «Оренбурга» не затеряться, встать на ноги, почувствовать большой футбол, необходимо. И пусть доказывает, что он настоящий форвард, а не герой-однодневка. Сумел же это сделать Агаларов, неожиданно ставший лучшим бомбардиром прошлого сезона.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой». Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Олег Романцев
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
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27 тур
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29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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