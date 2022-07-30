Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:30

Романцев раскритиковал повышение гонораров судьям

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев выразил удивление тем, что российским арбитрам повысят зарплаты и гонорары.

— Нашим арбитрам должны повысить зарплаты до 50 тысяч рублей, а премии — до 200 тысяч за каждый матч. Дело, конечно, хорошее. Нообычно поощряют за безупречную работу. Вам не кажется странным, что это происходит на фоне многочисленных судейских скандалов и ошибок прошлого сезона, которые перекочевали и в нынешний?

— Пожалуй, вопрос больше к судейским руководителям. Но, как и вы, не очень понимаю суть этой акции. Ведь ошибки судей — это не только потерянные очки, но еще и людские судьбы — увольнения тренеров, потеря спонсоров, зрителей. Ведь есть какие-то другие способы для поощрения. Скажем, отсудил человек сезон без ошибок — получи премию. Насколько я помню, в мои футбольные годы арбитры получали за обслуживание матчей гроши и считали это своим хобби. И до таких шумных разборок, как сейчас, дело не доходило.

Хотя случалось, что иногда тренеры все-таки не выдерживали. Помню, обыграли мы в Сочи «Жемчужину». Захожу в судейскую подписать протокол, а там покойный Арсен Найденов бушует, грозит арбитрам, что здоровыми никто из них домой не улетит. А тут увидел меня, руку жмет: «С победой, Олег!» А потом приобнял и шепчет на ухо: «Не обращай внимания. Это я так шум поднял, на будущее, для профилактики». Может,и сейчас выплаты прибавляют для профилактики.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой». Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Олег Романцев
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Айва: польза и вред для организма человека
Нацелились на чемпионство? Кого подписал ЦСКА, чтобы взорвать трансферный рынок, и сколько на них потратил
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой». Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе
«Динамо» на автобусе 9 часов добиралось до Воронежа на матч с «Факелом»
Агент Олусегуна не уверен, что футболист сыграет против «Локомотива»
«Урал» — «Краснодар: видеообзор матча 3-го тура РПЛ
Алаев заявил о готовности РПЛ взять функцию модератора работы системы карты болельщика
Джикия провел тренировку со «Спартаком» перед матчем против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Деятельность Каттани в «Спартаке» напоминала авантюры Бендера». Романцев жестко раскритиковал сбежавшего итальянца
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости