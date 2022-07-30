Романцев раскритиковал повышение гонораров судьям
Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев выразил удивление тем, что российским арбитрам повысят зарплаты и гонорары.
— Нашим арбитрам должны повысить зарплаты до 50 тысяч рублей, а премии — до 200 тысяч за каждый матч. Дело, конечно, хорошее. Нообычно поощряют за безупречную работу. Вам не кажется странным, что это происходит на фоне многочисленных судейских скандалов и ошибок прошлого сезона, которые перекочевали и в нынешний?
— Пожалуй, вопрос больше к судейским руководителям. Но, как и вы, не очень понимаю суть этой акции. Ведь ошибки судей — это не только потерянные очки, но еще и людские судьбы — увольнения тренеров, потеря спонсоров, зрителей. Ведь есть какие-то другие способы для поощрения. Скажем, отсудил человек сезон без ошибок — получи премию. Насколько я помню, в мои футбольные годы арбитры получали за обслуживание матчей гроши и считали это своим хобби. И до таких шумных разборок, как сейчас, дело не доходило.
Хотя случалось, что иногда тренеры все-таки не выдерживали. Помню, обыграли мы в Сочи «Жемчужину». Захожу в судейскую подписать протокол, а там покойный Арсен Найденов бушует, грозит арбитрам, что здоровыми никто из них домой не улетит. А тут увидел меня, руку жмет: «С победой, Олег!» А потом приобнял и шепчет на ухо: «Не обращай внимания. Это я так шум поднял, на будущее, для профилактики». Может,и сейчас выплаты прибавляют для профилактики.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1