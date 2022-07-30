Романцев раскритиковал повышение гонораров судьям

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев выразил удивление тем, что российским арбитрам повысят зарплаты и гонорары.

— Нашим арбитрам должны повысить зарплаты до 50 тысяч рублей, а премии — до 200 тысяч за каждый матч. Дело, конечно, хорошее. Нообычно поощряют за безупречную работу. Вам не кажется странным, что это происходит на фоне многочисленных судейских скандалов и ошибок прошлого сезона, которые перекочевали и в нынешний?

— Пожалуй, вопрос больше к судейским руководителям. Но, как и вы, не очень понимаю суть этой акции. Ведь ошибки судей — это не только потерянные очки, но еще и людские судьбы — увольнения тренеров, потеря спонсоров, зрителей. Ведь есть какие-то другие способы для поощрения. Скажем, отсудил человек сезон без ошибок — получи премию. Насколько я помню, в мои футбольные годы арбитры получали за обслуживание матчей гроши и считали это своим хобби. И до таких шумных разборок, как сейчас, дело не доходило.

Хотя случалось, что иногда тренеры все-таки не выдерживали. Помню, обыграли мы в Сочи «Жемчужину». Захожу в судейскую подписать протокол, а там покойный Арсен Найденов бушует, грозит арбитрам, что здоровыми никто из них домой не улетит. А тут увидел меня, руку жмет: «С победой, Олег!» А потом приобнял и шепчет на ухо: «Не обращай внимания. Это я так шум поднял, на будущее, для профилактики». Может,и сейчас выплаты прибавляют для профилактики.