Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:05

31 июля на стадионе «Спартака» откроют памятник Игорю Нетто

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
9 марта 2020 года. Перфоманс фанатов «Спартака» в честь Игоря Нетто на матче с «Краснодаром».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», 31 июля перед матчем третьего тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» на «Открытие Банк Арене» пройдет церемония открытия памятника легендарному капитану красно-белых и сборной СССР полузащитнику Игорю Нетто, с капитанской повязкой выигрывавшему Олимпиаду-1956 в Мельбурне и Кубок Европы-1960 в Париже.

Памятник будет установлен перед трибуной С.

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны.

ФК Спартак (Москва)
Игорь Нетто
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Источник: ЭСК РФС увидел две ошибки главного судьи в матче «Краснодар» — «Спартак». Соболева должны были удалять с поля
Бистрович поблагодарил ЦСКА после перехода в «Лечче»
Кузнецов: «Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают?»
Гол Тошича помог «Тоболу» победить «Линкольн» и выйти в третий раунд Лиги конференций
Рианчо ответил Глушакову: «Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле»
Марадишвили рассказал, как забил гол через себя в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: ЭСК РФС увидел две ошибки главного судьи в матче «Краснодар» — «Спартак». Соболева должны были удалять с поля
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости