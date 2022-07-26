31 июля на стадионе «Спартака» откроют памятник Игорю Нетто

По информации «СЭ», 31 июля перед матчем третьего тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» на «Открытие Банк Арене» пройдет церемония открытия памятника легендарному капитану красно-белых и сборной СССР полузащитнику Игорю Нетто, с капитанской повязкой выигрывавшему Олимпиаду-1956 в Мельбурне и Кубок Европы-1960 в Париже.

Памятник будет установлен перед трибуной С.

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны.