31 июля на стадионе «Спартака» откроют памятник Игорю Нетто
По информации «СЭ», 31 июля перед матчем третьего тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» на «Открытие Банк Арене» пройдет церемония открытия памятника легендарному капитану красно-белых и сборной СССР полузащитнику Игорю Нетто, с капитанской повязкой выигрывавшему Олимпиаду-1956 в Мельбурне и Кубок Европы-1960 в Париже.
Памятник будет установлен перед трибуной С.
Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1
Новости