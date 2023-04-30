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Сегодня, 16:23

«Факел» объявил об уходе Пятибратова с поста главного тренера

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Тренер Дмитрий Пятибратов.
Дмитрий Пятибратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» объявил в своем Telegram-канале об уходе Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера команды. Клуб и 46-летний российский специалист расстались по обоюдному согласию.

Пятибратов работал в клубе из Воронежа с октября 2020 года. С сентября 2022-го он занимал пост главного тренера.

«От этого этапа карьеры у меня останутся только добрые воспоминания. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу. И, конечно, болельщикам, при горячей поддержке которых «Факел» добился таких успехов. Пусть впереди будут новые победы!» — приводит слова Пятибратова пресс-служба «Факела».

Ранее сообщалось, что тренер Вадим Евсеев может возглавить «Факел».

Воронежцы с 21 баллом занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В 25-м туре «Факел» под руководством Пятибратова победил «Динамо» (2:0).

Источник: https://t.me/pfcfakel/6193
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

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Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

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Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

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 24 1 4
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Локомотив

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Илья Кутепов

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