Миранчук: «Физически мне еще очень тяжело. Надеюсь, дальше все будет нормально»

Миранчук рассказал об эмоциях от забитого гола в матче «Локомотива» с «Рубином»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своем физическом состоянии и об эмоциях от забитого гола в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (1:0).

— Физически мне еще очень тяжело. Надеюсь, дальше все будет нормально, и я смогу помогать команде. Работаем над этим.

— Какие эмоции от забитого гола?

— Для меня это многого стоит. Много ситуаций было, в основном связанных с самим собой. Все-таки я был долго отделен от этого футбольного мира, это немножко тяжело. Но все проходит, нужно терпеть и верить в себя. Очень важный момент — поддержка близких. Спасибо болельщикам, вы придали мне уверенность.

— Как ищите сейчас мотивацию с учетом того, что нет еврокубков?

— Мы играем для того, чтобы побеждать в каждом матче. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация.

— Средний возраст игроков Локомотива — 21 год. Ты чувствуешь себя ветераном?

— Нет. Мне 26 лет — это самый разгар карьеры.