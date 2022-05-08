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Леонченко: «Сейчас выгодно арендовать «Лужники». Мы ждем дальнейших шагов от акционеров»

Леонченко заявил, что «Локомотив» нуждается в современной инфраструктуре
Екатерина Звенигородская
,  
Артем Бухаев
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Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0) отметил, что реконструкция базы в Баковке находится на финальной стадии. По его словам, клуб нуждается в современной инфраструктуре.

—Что сейчас с базой в Баковке и как долго «Локомотив» планирует арендовать стадион «Лужники»?

—Мы арендуем его только для тренировочных мероприятий, когда наша инфраструктура, в связи с реконструкцией в Баковке, не позволяет использовать то, что у нас есть. Реконструкция в Баковке уже на финальной стадии. По плану летние сборы планируем проводить там.

— Было заявлено, что «РЖД Арена» будет реконструирована, когда будет ясность в этом вопросе? Будет ли переезд команды в «Лужники» на постоянную основу?

— Футбольный клуб «Локомотив» нуждается в современной инфраструктуре. Мы говорим не только про арену, где сейчас находимся, но и об академии, футбольные поля. Поступает вопрос, почему мы арендуем «Лужники», но сейчас выгодно арендовать. Мы ждем дальнейших шагов от акционеров.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико 1
Реал 0
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
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