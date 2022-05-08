Леонченко: «Сейчас выгодно арендовать «Лужники». Мы ждем дальнейших шагов от акционеров»

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0) отметил, что реконструкция базы в Баковке находится на финальной стадии. По его словам, клуб нуждается в современной инфраструктуре.

—Что сейчас с базой в Баковке и как долго «Локомотив» планирует арендовать стадион «Лужники»?

—Мы арендуем его только для тренировочных мероприятий, когда наша инфраструктура, в связи с реконструкцией в Баковке, не позволяет использовать то, что у нас есть. Реконструкция в Баковке уже на финальной стадии. По плану летние сборы планируем проводить там.

— Было заявлено, что «РЖД Арена» будет реконструирована, когда будет ясность в этом вопросе? Будет ли переезд команды в «Лужники» на постоянную основу?

— Футбольный клуб «Локомотив» нуждается в современной инфраструктуре. Мы говорим не только про арену, где сейчас находимся, но и об академии, футбольные поля. Поступает вопрос, почему мы арендуем «Лужники», но сейчас выгодно арендовать. Мы ждем дальнейших шагов от акционеров.