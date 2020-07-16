Миранчук догнал Самедова по голам за «Локо» в чемпионате
Алексей Миранчук, открыв счет в матче с ЦСКА, забил 29-й гол за «Локомотив» в премьер-лиге и сравнялся в списке лучших бомбардиров клуба с Александром Самедовым. От делящих пятую строчку Зазы Джанашии и Евгения Харлачева 24-летний хавбек отстает на четыре гола, от делящих третье место Олега Гарина и Алексея Косолапова — 11. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы (с пенальти)
|
Дмитрий Лоськов
|
1997-2007, 2010-2012, 2017
|
322
|
99 (21)
|
Дмитрий Сычев
|
2004-2013
|
224
|
72 (9)
|
Олег Гарин
|
1993-1997
|
118
|
40 (8)
|
Алексей Косолапов
|
1993-1998
|
156
|
40 (7)
|
Заза Джанашия
|
1996-2001
|
145
|
33 (1)
|
Евгений Харлачев
|
1994-2001
|
183
|
33 (2)
|
Динияр Билялетдинов
|
2004-2009
|
150
|
31 (7)
|
Владимир Маминов
|
1993-2008
|
291
|
31
|
Алексей Миранчук
|
2013-н.в.
|
173
|
29 (6)
|
Александр Самедов
|
2005-2008, 2012-2016
|
177
|
29 (9)