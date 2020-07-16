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Миранчук догнал Самедова по голам за «Локо» в чемпионате

21:36
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
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Алексей Миранчук, открыв счет в матче с ЦСКА, забил 29-й гол за «Локомотив» в премьер-лиге и сравнялся в списке лучших бомбардиров клуба с Александром Самедовым. От делящих пятую строчку Зазы Джанашии и Евгения Харлачева 24-летний хавбек отстает на четыре гола, от делящих третье место Олега Гарина и Алексея Косолапова — 11. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы (с пенальти)

Дмитрий Лоськов

1997-2007, 2010-2012, 2017

322

99 (21)

Дмитрий Сычев

2004-2013

224

72 (9)

Олег Гарин

1993-1997

118

40 (8)

Алексей Косолапов

1993-1998

156

40 (7)

Заза Джанашия

1996-2001

145

33 (1)

Евгений Харлачев

1994-2001

183

33 (2)

Динияр Билялетдинов

2004-2009

150

31 (7)

Владимир Маминов

1993-2008

291

31

Алексей Миранчук

2013-н.в.

173

29 (6)

Александр Самедов

2005-2008, 2012-2016

177

29 (9)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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