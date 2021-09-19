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Миодраг Божович: «Нижний Новгород» показал качественный футбол, но в концовке нам повезло»

22:32
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Главный тренер «Арсенала» из Тулы Миодраг Божович поделился эмоциями после победы над «Нижним Новгородом» (3:2) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

— На этой неделе команду много критиковали. «Арсенал» давно не выигрывал на выезде. Мы понимали, что пора... Но знали, что будет очень трудно, ведь играли с очень хорошей, организованной командой. «Нижний Новгород» в матче с нами показал качественный футбол, но в концовке нам повезло. Для нас очень важны эти очки, чтобы «поймать» уверенность и раскрепоститься. У нас есть хорошие исполнители, и я надеюсь, что мы будем играть лучше и лучше, — цитирует тренера сайт «Нижнего».

— Горан Чаушич, у которого на этой неделе родился сын, стал главным героем матча...

— Хочу его поздравить. Сначала он получил самый лучший в жизни подарок, а затем был следующий подарок — два гола и голевая передача в матче с «Нижним Новгородом».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/79088/

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Иван Шитик все материалы автора

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