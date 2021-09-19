Миодраг Божович: «Нижний Новгород» показал качественный футбол, но в концовке нам повезло»
Главный тренер «Арсенала» из Тулы Миодраг Божович поделился эмоциями после победы над «Нижним Новгородом» (3:2) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.
— На этой неделе команду много критиковали. «Арсенал» давно не выигрывал на выезде. Мы понимали, что пора... Но знали, что будет очень трудно, ведь играли с очень хорошей, организованной командой. «Нижний Новгород» в матче с нами показал качественный футбол, но в концовке нам повезло. Для нас очень важны эти очки, чтобы «поймать» уверенность и раскрепоститься. У нас есть хорошие исполнители, и я надеюсь, что мы будем играть лучше и лучше, — цитирует тренера сайт «Нижнего».
— Горан Чаушич, у которого на этой неделе родился сын, стал главным героем матча...
— Хочу его поздравить. Сначала он получил самый лучший в жизни подарок, а затем был следующий подарок — два гола и голевая передача в матче с «Нижним Новгородом».
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