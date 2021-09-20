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ЦСКА — «Спартак»: где смотреть и во сколько начало дерби

09:00
Игорь Акинфеев и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 20 сентября, состоится центральный матч 8-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу, в котором ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

В составе красно-белых матч пропустит полузащитник Роман Зобнин, получивший повреждение в игре за сборную России, а также форвард Александр Соболев — из-за перебора карточек. По той же причине у армейцев не примет участие в матче полузащитник Максим Мухин.

В прошлом сезоне команды обменялись победами: в первом туре ЦСКА был сильнее 3:1, во втором — «Спартак» одержал победу с минимальным счетом 1:0.

В турнирной таблице команды соседи: у армейцев и красно-белых по 10 очков в активе, они идут на 8-м и 9-м месте соответственно.

Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

ЦСКА — Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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