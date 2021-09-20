Сегодня, 20 сентября, состоится центральный матч 8-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу, в котором ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

В составе красно-белых матч пропустит полузащитник Роман Зобнин, получивший повреждение в игре за сборную России, а также форвард Александр Соболев — из-за перебора карточек. По той же причине у армейцев не примет участие в матче полузащитник Максим Мухин.

В прошлом сезоне команды обменялись победами: в первом туре ЦСКА был сильнее 3:1, во втором — «Спартак» одержал победу с минимальным счетом 1:0.

В турнирной таблице команды соседи: у армейцев и красно-белых по 10 очков в активе, они идут на 8-м и 9-м месте соответственно.

Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.