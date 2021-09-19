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Александр Кержаков: «Все бежали вперед с «горячей головой», за что и поплатились»

22:29
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопросы журналистов после матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (2:3).

— После такой эмоциональной концовки сложно сказать что-то точное и правильное. Но если коротко, то за счет своих ошибок отдали игру сопернику после первого забитого нами гола. Практически вытащили матч, забили хороший гол со «стандарта», а потом... усталость, эмоции, потеря концентрации — все слилось воедино. Компенсированное время мы просто провалили. На поле был какой-то хаос. Все бежали вперед с «горячей головой», за что и поплатились, — цитирует Кержакова сайт нижегорождцев.

— «Нижний Новгород» потерял дома много очков, а в гостях не проиграл ни одного матча. Почему так происходит? Тяжело играть «первым номером»?

— Сложно сказать. Не думаю, что во всех играх, которые мы проиграли дома, мы заслуживали поражений. Ни в одном из матчей не уступили вчистую. В том числе, и в поединке с «Арсеналом». Повторюсь, у нас были хорошие моменты, но, к сожалению, из-за своих ошибок мы проиграли матч.

— Уже через два дня «Нижний Новгород» проведет кубковый матч. Дадите время тем игрокам, кто меньше играл в чемпионате?

— Посмотрим.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/79088/

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Иван Шитик все материалы автора

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