Александр Кержаков: «Все бежали вперед с «горячей головой», за что и поплатились»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопросы журналистов после матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (2:3).

— После такой эмоциональной концовки сложно сказать что-то точное и правильное. Но если коротко, то за счет своих ошибок отдали игру сопернику после первого забитого нами гола. Практически вытащили матч, забили хороший гол со «стандарта», а потом... усталость, эмоции, потеря концентрации — все слилось воедино. Компенсированное время мы просто провалили. На поле был какой-то хаос. Все бежали вперед с «горячей головой», за что и поплатились, — цитирует Кержакова сайт нижегорождцев.

— «Нижний Новгород» потерял дома много очков, а в гостях не проиграл ни одного матча. Почему так происходит? Тяжело играть «первым номером»?

— Сложно сказать. Не думаю, что во всех играх, которые мы проиграли дома, мы заслуживали поражений. Ни в одном из матчей не уступили вчистую. В том числе, и в поединке с «Арсеналом». Повторюсь, у нас были хорошие моменты, но, к сожалению, из-за своих ошибок мы проиграли матч.

— Уже через два дня «Нижний Новгород» проведет кубковый матч. Дадите время тем игрокам, кто меньше играл в чемпионате?

— Посмотрим.