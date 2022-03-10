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Матыцин считает санкции к российскому футболу возможностью найти новые таланты

Министр спорта РФ Матыцин прокомментировал санкции ФИФА и УЕФА к российскому футболу
Карен Саркисян
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал санкции Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к российскому футболу.

«Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь, и посмотрим, какими ресурсами обладает российский футбол, — приводит слова Матыцина ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24». — Не думаю, что зрелищность упадет, будет возможность найти новые таланты».

Министр отметил вклад России в развитие мирового футбола.

«Россия столько сделала для мирового футбола, учитывая чемпионат мира и Кубок конфедераций. Знаю, с каким интересом Джанни Инфантино (президент ФИФА — прим. «СЭ») смотрит на нашу страну», — сказал он.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения.

Источник: https://tass.ru/sport/14021261
Футбол
РФС
УЕФА
ФИФА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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