Матыцин считает санкции к российскому футболу возможностью найти новые таланты

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал санкции Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к российскому футболу.

«Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь, и посмотрим, какими ресурсами обладает российский футбол, — приводит слова Матыцина ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24». — Не думаю, что зрелищность упадет, будет возможность найти новые таланты».

Министр отметил вклад России в развитие мирового футбола.

«Россия столько сделала для мирового футбола, учитывая чемпионат мира и Кубок конфедераций. Знаю, с каким интересом Джанни Инфантино (президент ФИФА — прим. «СЭ») смотрит на нашу страну», — сказал он.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения.