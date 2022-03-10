Цорн заявил, что иностранные футболисты не собираются уходить из «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что никто из футболистов не заявлял о желании покинуть клуб.

«Сейчас команда в полном составе готовится к важной игре с ЦСКА. Никто из футболистов не высказывает желания покинуть «Локомотив»», — приводит ТАСС слова Цорна.

7 марта ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить «Регламент по статусу и трансферу футболистов». Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России.

В таком случае иностранные футболисты и тренеры будут считаться без контракта до 30 июня 2022 года. Срок, до которого иностранный игрок или тренер может приостановить действие контракта с российским клубом, — 7 апреля.

«Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 31 очком в 19 матчах. Матч 21-го тура против ЦСКА состоится 12 марта, начало — в 19.00 (мск).