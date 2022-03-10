Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч «Локомотив» — ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура Тинькофф РПЛ, сообщается на официальном сайте РФС.
Матч «Локомотив» — ЦСКА обслужит бригада арбитра Сергея Иванова. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра состоится 12 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.
12 марта (суббота)
«Уфа» — «Нижний Новгород»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Арсенал» — «Динамо»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Зуев.
«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Василий Казарцев; АВАР-1 — Антон Кобзев; АВАР-2 — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Сергей Французов.
13 марта (воскресенье)
«Урал» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Гончар.
«Химки» — «Сочи»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Игорь Синер.
«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Владимир Миневич; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Николай Левников.
«Спартак» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Геннадий Куличенков.
«Рубин» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР-1 — Егор Болховитин; АВАР-2 — Вера Опейкина; инспектор — Вячеслав Харламов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7