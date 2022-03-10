Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура Тинькофф РПЛ, сообщается на официальном сайте РФС.

Матч «Локомотив» — ЦСКА обслужит бригада арбитра Сергея Иванова. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра состоится 12 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

12 марта (суббота)

«Уфа» — «Нижний Новгород»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Арсенал» — «Динамо»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Зуев.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Василий Казарцев; АВАР-1 — Антон Кобзев; АВАР-2 — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Сергей Французов.

13 марта (воскресенье)

«Урал» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Гончар.

«Химки» — «Сочи»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Игорь Синер.

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Владимир Миневич; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Николай Левников.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Рубин» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР-1 — Егор Болховитин; АВАР-2 — Вера Опейкина; инспектор — Вячеслав Харламов.