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Сегодня, 11:31

Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч «Локомотив» — ЦСКА

Арбитр Иванов обслужит матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Сергей Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура Тинькофф РПЛ, сообщается на официальном сайте РФС.

Матч «Локомотив» — ЦСКА обслужит бригада арбитра Сергея Иванова. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра состоится 12 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

12 марта (суббота)

«Уфа» — «Нижний Новгород»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Арсенал» — «Динамо»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Зуев.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Василий Казарцев; АВАР-1 — Антон Кобзев; АВАР-2 — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Сергей Французов.

13 марта (воскресенье)

«Урал» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Гончар.

«Химки» — «Сочи»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Игорь Синер.

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Владимир Миневич; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Николай Левников.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Рубин» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР-1 — Егор Болховитин; АВАР-2 — Вера Опейкина; инспектор — Вячеслав Харламов.

Источник: https://rfs.ru/news/215404
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И В Н П +/- О
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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Сочи

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П
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Краснодар

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

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