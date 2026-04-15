Познер хотел бы, чтобы клубы играли без легионеров: «Хочется видеть больше представителей местного города»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в комментарии для «СЭ» высказался о проблеме легионеров в футболе.

«Мне смешно, когда команда, называющая себя лондонский «Арсенал», имеет в своем составе только 2-3 англичан. Это странно. Когда-то люди действительно болели за своих. Футболом ныне правят деньги, к сожалению. Я бы очень хотел видеть команды, в которых большинством являются представители местного города или хотя бы своей страны, а не приезжие, которым платят огромные деньги. Я не большой поклонник истории с приглашением легионеров. В этом смысле я отсталый», — сказал Познер «СЭ».

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что количество иностранцев в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.