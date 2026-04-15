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15 апреля, 18:45

Познер хотел бы, чтобы клубы играли без легионеров: «Хочется видеть больше представителей местного города»

Дарик Агаларов
Владимир Познер.
Фото Global Look Press

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в комментарии для «СЭ» высказался о проблеме легионеров в футболе.

«Мне смешно, когда команда, называющая себя лондонский «Арсенал», имеет в своем составе только 2-3 англичан. Это странно. Когда-то люди действительно болели за своих. Футболом ныне правят деньги, к сожалению. Я бы очень хотел видеть команды, в которых большинством являются представители местного города или хотя бы своей страны, а не приезжие, которым платят огромные деньги. Я не большой поклонник истории с приглашением легионеров. В этом смысле я отсталый», — сказал Познер «СЭ».

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что количество иностранцев в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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