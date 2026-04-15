Познер хотел бы, чтобы клубы играли без легионеров: «Хочется видеть больше представителей местного города»
Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в комментарии для «СЭ» высказался о проблеме легионеров в футболе.
«Мне смешно, когда команда, называющая себя лондонский «Арсенал», имеет в своем составе только 2-3 англичан. Это странно. Когда-то люди действительно болели за своих. Футболом ныне правят деньги, к сожалению. Я бы очень хотел видеть команды, в которых большинством являются представители местного города или хотя бы своей страны, а не приезжие, которым платят огромные деньги. Я не большой поклонник истории с приглашением легионеров. В этом смысле я отсталый», — сказал Познер «СЭ».
13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что количество иностранцев в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|16:15
|Акрон – Зенит
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|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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