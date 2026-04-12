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12 апреля, 21:24

«Зенит» — «Краснодар»: судьи ФИФА Карасев и Иванов нашли основания для удаления Педро. А Джон Джон наказания избежал

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 78-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» судья Сергей Карасев после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Сергея Чебана и просмотра повторов изменил свое первоначальное решение и удалил зенитовца Педро за серьезное нарушение правил.

«После видеопросмотра наказывается игрок команды «Зенит», 20-й номер Педро, за серьезное нарушение правил игры. Открытая стопа, высокий контакт. Решение: красная карточка», — объявил Карасев, показывая ладонью, что игрок хозяев ударил Эдуарда Сперцяна шипами.

Итоговое решение судейской бригады с учетом всех деталей инцидента следует поддержать. При этом нужно отметить, что на 58-й минуте избежал дисциплинарной санкции другой зенитовец — Джон Джон, который тоже ударил ногой соперника, но заслуживал предупреждения.

&laquo;Зенит&raquo; дома сыграл вничью с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;24-м туре РПЛ.Скандальная ничья в битве лидеров: Педро удалили в спорной ситуации, но «Зенит» выстоял в меньшинстве
Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Краснодар

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Джон Джон
Педро (Зенит)
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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