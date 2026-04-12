«Зенит» — «Краснодар»: судьи ФИФА Карасев и Иванов нашли основания для удаления Педро. А Джон Джон наказания избежал

На 78-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» судья Сергей Карасев после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Сергея Чебана и просмотра повторов изменил свое первоначальное решение и удалил зенитовца Педро за серьезное нарушение правил.

«После видеопросмотра наказывается игрок команды «Зенит», 20-й номер Педро, за серьезное нарушение правил игры. Открытая стопа, высокий контакт. Решение: красная карточка», — объявил Карасев, показывая ладонью, что игрок хозяев ударил Эдуарда Сперцяна шипами.

Итоговое решение судейской бригады с учетом всех деталей инцидента следует поддержать. При этом нужно отметить, что на 58-й минуте избежал дисциплинарной санкции другой зенитовец — Джон Джон, который тоже ударил ногой соперника, но заслуживал предупреждения.