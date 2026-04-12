«Зенит» — «Краснодар»: судьи ФИФА Карасев и Иванов нашли основания для удаления Педро. А Джон Джон наказания избежал
На 78-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» судья Сергей Карасев после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Сергея Чебана и просмотра повторов изменил свое первоначальное решение и удалил зенитовца Педро за серьезное нарушение правил.
«После видеопросмотра наказывается игрок команды «Зенит», 20-й номер Педро, за серьезное нарушение правил игры. Открытая стопа, высокий контакт. Решение: красная карточка», — объявил Карасев, показывая ладонью, что игрок хозяев ударил Эдуарда Сперцяна шипами.
Итоговое решение судейской бригады с учетом всех деталей инцидента следует поддержать. При этом нужно отметить, что на 58-й минуте избежал дисциплинарной санкции другой зенитовец — Джон Джон, который тоже ударил ногой соперника, но заслуживал предупреждения.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -