Смешанный состав «Спартака» обыграл «Победу» в товарищеском матче

«Спартак» обыграл «Победу» из Нижнего Новгорода в товарищеском матче — 2:0.

Встреча проходила в Москве на тренировочной базе около «Лукойл арены». В составе красно-белых на поле вышли футболисты, которые получают меньше практики в официальных матчах, а также игроки из «Спартака-2» и молодежки. Голы забили Даниил Зорин и Никита Массалыга.

«Спартак» набрал 42 очка в 24 турах чемпионата России сезона-2025/26 и занимает шестое место в турнирной таблице. «Победа» выступает во второй лиге.

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