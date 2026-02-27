Миллер поздравил Семака с 50-летием

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с 50-летием.

«Уважаемый Сергей Богданович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем. 50 лет — это знаковый рубеж, когда можно подводить итоги и ставить цели на будущее. Если емко об итогах: два чемпионства «Зенита» — когда Вы были игроком, еще одно — когда входили в тренерский штаб и шесть чемпионств подряд — когда стали главным тренером. В каждой золотой звезде на эмблеме клуба есть Ваш огромный личный вклад. Результат более чем убедительный!

Что касается будущего, то впереди еще много амбициозных целей и задач.

Сергей Богданович, желаю Вам долгих лет на посту главного тренера «Зенита»! Новых успехов, новых побед! И продолжим работу! «Зенит» — Чемпион!» — цитирует Миллера клубная пресс-служба.

Семак вместе с «Зенитом» в качестве тренера шесть раз выигрывал чемпионат России, завоевывал серебро РПЛ, дважды побеждал в Кубке России и пять раз — в розыгрыше Суперкубка.

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