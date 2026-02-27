Карасев объяснил частую смену судейских трактовок в футболе

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, почему в футболе часто меняются трактовки похожих эпизодов.

«Теперь за затяжки дольше восьми секунд будут наказывать — все ради увеличения чистого времени игры», — приводит слова Карасева «Чемпионат».



Карасев также сравнил по уровню подготовки отечественных арбитров с иностранными коллегами. Он отметил, что российские судьи работают на уровне лучших европейских стандартов.

Карасев в настоящее время сохраняет статус арбитра ФИФА.