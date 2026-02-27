Шпилевский — о критике: «Если вы меня не знаете, как можете обо мне что-то говорить?»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем отношении к критике.

— Как вы относитесь к критике? Ограничиваете ли себя в чтении высказываний в СМИ?

— Близкие советуют в это не погружаться, хотя я часто пользуюсь интернетом, люблю разные подкасты, поэтому что-то на глаза попадается. Раньше мог как-то отреагировать, ответить. Потом понял, что на это нет смысла обращать внимания — пустая трата времени и энергии. Направляю это в другое русло. Время — самое ценное, что у нас есть.

— Самое нелепое, что о себе прочитали?

— Разное доводилось слышать. В Казахстане пытались провоцировать на тему моих взаимоотношений с родителями. Если вы меня не знаете, какое право имеете обо мне что-то говорить? Я встречался с Нагельсманном, мы с ним одного роста, но рядом с ним ощущал себя карликом. Он глыба! Уверен в себе, берет знанием, авторитетом. И он придерживается того же мнения, что и я. Нельзя рассуждать о человеке, если не знаешь его.

После 18 туров «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В 19-м туре РПЛ в первом матче после зимней паузы 28 февраля нижегородская команда на выезде встретится с «Локомотивом».