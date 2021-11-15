Михаил Кержаков обратился к брату Александру перед матчем «Зенита» с «Нижним Новгородом»
14:30
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» обратился к своему брату, главному тренеру нижегородского клуба Александру Кержакову.
«Саня, привет! Впереди противостояние наших команд. Пусть победит сильнейший в честной борьбе. Тащил, тащу и буду тащить!» — сказал Кержаков в видео, опубликованном в Instagram петербургского клуба.
Встреча «Зенита» с «Нижним Новгородом» состоится 19 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
После 14 туров «Зенит» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Нижний Новгород» набрал 14 очков и занимает 13-е место.
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