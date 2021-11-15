Андрей Тихонов ответил на вопрос о своем будущем

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» рассказал о своей возможной работе в России.

«Я пока что отдыхаю, до нового года уж точно. Уже нахожусь в поисках работы тренера. После нового года начну заниматься этим гораздо активнее. Если из клуба российской премьер-лиги будет предложение, обязательно рассмотрю его», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

В конце октября Казахстанская федерация футбола (КФФ) дисквалифицировала Тихонова на два года за то, что во время матча 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1) тренер увел команду в подтрибунное помещение. Срок дисквалификации начался с 25 октября. В начале ноября он покинул пост главного тренера.

Тихонов возглавлял «Астану» с октября прошлого года. Под его руководством клуб выиграл бронзу по итогам сезона-2020, а в нынешнем сезоне завоевал серебряные медали.