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Андрей Тихонов ответил на вопрос о своем будущем

14:15
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Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» рассказал о своей возможной работе в России.

«Я пока что отдыхаю, до нового года уж точно. Уже нахожусь в поисках работы тренера. После нового года начну заниматься этим гораздо активнее. Если из клуба российской премьер-лиги будет предложение, обязательно рассмотрю его», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

Андрей Тихонов. Тихонов дисквалифицирован на два года. Детали скандала в Казахстане

В конце октября Казахстанская федерация футбола (КФФ) дисквалифицировала Тихонова на два года за то, что во время матча 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1) тренер увел команду в подтрибунное помещение. Срок дисквалификации начался с 25 октября. В начале ноября он покинул пост главного тренера.

Тихонов возглавлял «Астану» с октября прошлого года. Под его руководством клуб выиграл бронзу по итогам сезона-2020, а в нынешнем сезоне завоевал серебряные медали.

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Сергей Федоров все материалы автора

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