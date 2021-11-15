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В Турции сообщили, что «Галатасарай» претендует на Бийола

15:10
Яка Бийол. Фото Instagram
Яка Бийол. Фото Instagram
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол попал в сферу интересов «Галатасарая». Турецкий клуб рассматривает возможность трансфера 22-летнего игрока сборной Словении, сообщает Hyrriet.

Контракт Бийола с ЦСКА истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне Бийол провел в Тинькофф РПЛ 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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Иван Шитик все материалы автора
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