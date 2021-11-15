В Турции сообщили, что «Галатасарай» претендует на Бийола
15:10
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол попал в сферу интересов «Галатасарая». Турецкий клуб рассматривает возможность трансфера 22-летнего игрока сборной Словении, сообщает Hyrriet.
Контракт Бийола с ЦСКА истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
В этом сезоне Бийол провел в Тинькофф РПЛ 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю