В Турции сообщили, что «Галатасарай» претендует на Бийола

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол попал в сферу интересов «Галатасарая». Турецкий клуб рассматривает возможность трансфера 22-летнего игрока сборной Словении, сообщает Hyrriet.

Контракт Бийола с ЦСКА истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне Бийол провел в Тинькофф РПЛ 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.