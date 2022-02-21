«Не может быть, чтобы Гинер такую глупость сделал!» Ветеран ЦСКА о переходе Гбамена

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на аренду армейцами полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.

«Раньше Гинер занимался подписанием футболистов. Его отстранили что ли? Не может быть, чтобы он такую глупость сделал! Человек 8 игр за 2 года сыграл. Даже бесплатно не стоило брать такого футболиста. Агенты суют нам непонятно кого, калек. Березуцкий в этом участвует или кто? Трудно сказать, сделают ли они дружную команду. «Динамо» в свое время взяло 8 португальцев и ничего из этого не вышло. Гинер делал в свое время точечную закупку. А сейчас набрали второсортных игроков: два гвардейца, сидящих на желтых карточках и больных каких-то. «Спартак» тоже вот покупает непонятно кого. Ни к чему хорошему это не приведет», — сказал Пономарев «СЭ».

21 февраля ЦСКА объявил о переходе Гбамена на правах аренды до конца текущего сезона. В текущем розыгрыше АПЛ 26-летний ивуариец провел на поле три встречи и не сумел отметиться в них результативными действиями.