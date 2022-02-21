Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:24

«Не может быть, чтобы Гинер такую глупость сделал!» Ветеран ЦСКА о переходе Гбамена

Владимир Пономарев считает, что ЦСКА не стоило арендовать Гбамена
Микеле Антонов
Жан-Филипп Гбамен.
Фото Getty Images

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на аренду армейцами полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.

«Раньше Гинер занимался подписанием футболистов. Его отстранили что ли? Не может быть, чтобы он такую глупость сделал! Человек 8 игр за 2 года сыграл. Даже бесплатно не стоило брать такого футболиста. Агенты суют нам непонятно кого, калек. Березуцкий в этом участвует или кто? Трудно сказать, сделают ли они дружную команду. «Динамо» в свое время взяло 8 португальцев и ничего из этого не вышло. Гинер делал в свое время точечную закупку. А сейчас набрали второсортных игроков: два гвардейца, сидящих на желтых карточках и больных каких-то. «Спартак» тоже вот покупает непонятно кого. Ни к чему хорошему это не приведет», — сказал Пономарев «СЭ».

Жан-Филипп Гбамен. В ЦСКА едет «стеклянный» опорник из АПЛ, которого вырастил Шварц. Кто такой Гбамен

21 февраля ЦСКА объявил о переходе Гбамена на правах аренды до конца текущего сезона. В текущем розыгрыше АПЛ 26-летний ивуариец провел на поле три встречи и не сумел отметиться в них результативными действиями.

ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
Жан-Филипп Гбамен
5
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головная боль: причины, симптомы, профилактика
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Грушевский — об аренде Гбамена: «Игрок высокого европейского уровня»
В ЦСКА едет «стеклянный» опорник из АПЛ, которого вырастил Шварц. Кто такой Гбамен
«Этот парень одобрен». Вернблум дал добро на новый трансфер ЦСКА
Полузащитник «Спартака» рассказал, почему решил играть за сборную Люксембурга
ЦСКА объявил о трансфере полузащитника «Эвертона»
«На поле я действительно действую агрессивно». Новичок «Спартака» рассказал о своем стиле игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грушевский — об аренде Гбамена: «Игрок высокого европейского уровня»

«Рубин» отдал в аренду трех футболистов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости