Дегтярев: «Зарплаты игроков из России не будут завышенными с новым лимитом»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что после ужесточения лимита на легионеров в РПЛ зарплаты российских футболистов не будут завышенными.

«Разговоры про необоснованный рост зарплат российских игроков в случае ужесточения лимита — это страшилки, шум, болтовня, которая ничем не обоснована», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Также министр спорта отметил, что некоторые клубы уже начали высматривать талантливых игроков по академиям.

«Те, кто поумнее, уже с лета, как только началась кампания по обсуждению этого решения, высматривают толковых игроков по академиям, их скауты снуют по всей стране и подписывают ребят, юридически их защищают, материально поддерживают, родителей поддерживают, траекторию образования выстраивают. А те, кто поглупее, — те шумят», — сказал Дегтярев.

7 декабря Дегтярев заявлял, что болельщики поддерживают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

К 2028 году лимит на легионеров в РПЛ планируют ужесточить. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».