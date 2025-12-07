Дегтярев заявил, что болельщики поддерживают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал об исследовании, согласно которому большинство российских футбольных болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

По словам Дегтярева, среди болельщиков больше сторонников лимита, чем среди широких народных масс.

«Я ожидал другого, что среди тех, кто футболом не интересуется, будет больше тех, кто поддерживает ужесточение лимита на легионеров. Это подтверждает, кстати, другую гипотезу некоторых моих советников о том, что этот информационный шум с противостоянием лимиту — это цеховая история. Внутри себя борются, себя любимых обсуждают, но это не имеет ничего общего ни с болельщиками, ни с их позицией, которую никто не измерял», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».