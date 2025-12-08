Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов РПЛ после первой части сезона

Суперкомпьютер Opta после завершения 18-го тура РПЛ рассчитал шансы команд на чемпионство.

Главными фаворитами на победу в РПЛ являются «Краснодар» (40,4 процента) и «Зенит» (39 процентов).

«Локомотив», который занимает третье место в турнирной таблице, получил от суперкомпьютера 10,8 процента. Шансы ЦСКА на чемпионство оцениваются в 8,8 процента, у «Балтики» — 0,9 процента, у «Спартака» — 0,2 процента.

«Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 40 очков в 18 матчах. «Зенит» находится на втором месте с 39 очками, у «Локомотива» — 37 очков.