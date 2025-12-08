Махачкалинское «Динамо» обратится в ЭСК РФС по итогам матча против «Пари НН»: «Нас судят безобразно»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе арбитров в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

«Мы будем обращаться в ЭСК. Последние два матча нас судят безобразно. Мы пытаемся сдерживать эмоции, но, по-моему, это ни к чему не приводит», — сказал Газизов «СЭ».

На 20-й минуте матча махачкалинцы остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник команды Джемал Табидзе.