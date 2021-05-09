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Михаил Боярский: «Химки» победят «Спартак» без всяких доплат!»

14:00
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Химками». Встреча пройдет 10 мая.

«Думаю, «Химки» победят «Спартак» без всяких доплат! Они их и так обыграют. Про «Зенит» и «Сочи» тоже многое говорили. Ну, сейчас время поговорить. Пускай и говорят», – сказал Боярский «СЭ»

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» – 44 балла и восьмая строчка.

Ранее, 9 мая, экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко допустил возможность финансовой стимуляции «Химок» со стороны других клубов в матче против красно-белых.

(Владислав Флегонтов)

Спартак – Химки

 

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