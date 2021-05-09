Футболисты «Зенита» посетили Пискаревский мемориал в День Победы

Футболисты основного состава «Зенита», женской команды клуба и «Газпром-Академии» посетили Пискаревский мемориал в День Победы. Игроки почтили память жертв Великой Отечественной войны.

2 мая «Зенит» досрочно оформил чемпионский титул в 28-м туре Тинькофф РПЛ, разгромив «Локомотив» (6:1).

Игроки основного состава, @zenitwomen и «Газпром»-Академии почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале. pic.twitter.com/DZkSEXaYaY — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 9, 2021

Сегодня, 9 мая 2021 года наступила 76-я годовщина победы над нацистской Германией в Великой Отечественной Войне.