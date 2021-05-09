Футболисты «Зенита» посетили Пискаревский мемориал в День Победы
13:50
Футболисты основного состава «Зенита», женской команды клуба и «Газпром-Академии» посетили Пискаревский мемориал в День Победы. Игроки почтили память жертв Великой Отечественной войны.
2 мая «Зенит» досрочно оформил чемпионский титул в 28-м туре Тинькофф РПЛ, разгромив «Локомотив» (6:1).
Сегодня, 9 мая 2021 года наступила 76-я годовщина победы над нацистской Германией в Великой Отечественной Войне.
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