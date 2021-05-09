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«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Динамо»

15:10
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Официальный YouTube-канал «Локомотива» опубликовал видео с тем, что осталось за кадром матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (0:0).

«Незасчитанный мяч Камано, голевые моменты Мурило и Зе Луиша, борьба под проливным дождем и все то, что осталось за кадром матча против «Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Локомотив» обошел «Спартак» и вышел на второе место в турнирной таблице — у обеих команд по 53 очка, но красно-зеленые выше по результатам личных встреч (2:0, 1:2). У «Динамо» 47 очков и седьмое место.

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