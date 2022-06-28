Мелкадзе считает, что в «Спартаке» не будет серьезных изменений после назначения Абаскаля

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

Мелкадзе — воспитанник красно-белых.

«А почему в прошлом сезоне было плохо? 1/8 финала Лиги Европы, победа в Кубке. Сейчас купили Зиньковского. Если брать чемпионат, то хуже уже точно не будет. Куда ниже 10-го места? Ожидаю, что будет лучше. Хотя вряд ли кардинально что-то изменится. Сложно с 10-го места вдруг прыгнуть в тройку. С другой стороны, футбол у нас очень непредсказуемый. Всякое может быть. Но «Сочи» в любом случае должен оказаться выше», — приводит «РБ Спорт» слова Мелкадзе.

«Спартак» объявил о назначении Абаскаля 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который возглавлял команду с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России в конце мая 2022 года.