Мелкадзе считает, что в «Спартаке» не будет серьезных изменений после назначения Абаскаля
Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».
Мелкадзе — воспитанник красно-белых.
«А почему в прошлом сезоне было плохо? 1/8 финала Лиги Европы, победа в Кубке. Сейчас купили Зиньковского. Если брать чемпионат, то хуже уже точно не будет. Куда ниже 10-го места? Ожидаю, что будет лучше. Хотя вряд ли кардинально что-то изменится. Сложно с 10-го места вдруг прыгнуть в тройку. С другой стороны, футбол у нас очень непредсказуемый. Всякое может быть. Но «Сочи» в любом случае должен оказаться выше», — приводит «РБ Спорт» слова Мелкадзе.
«Спартак» объявил о назначении Абаскаля 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который возглавлял команду с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России в конце мая 2022 года.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0-0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -