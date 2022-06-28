Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал уход Хачатурянца с поста главы РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.

«Ашот Рафаилович сделал много в это непростое время. Удалось главное — сохранить профессиональный футбол на высшем уровне в РПЛ. И мы сохранили спортивный принцип. А то сколько было разгворов по поводу вылета.

Понятное дело, что с иностранными партнерами дело застопорилось. Но нам удалось для лиги согласовать телевизионный контракт, контракт титульного спонсора и беттинговое соглашение. Это очень важно, потому что время не самое простое сейчас. И для наших партнеров тоже.

Как я понимаю, Ашоту Рафаиловичу личные обстоятельства не позволили дальше продолжать работу во главе РПЛ. Но хочу пожелать ему всяческих успехов, здоровья. И пусть все будет хорошо в том деле, где он продолжит работать», — сказал Медведев «СЭ».

27 июня на общем собрании клубов РПЛ президент лиги Ашот Хачатурянц объявил об уходе со своего поста. Временно исполняющим обязанности президента РПЛ избран генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев.