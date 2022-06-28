Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:45

Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал уход Хачатурянца с поста главы РПЛ

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.

«Ашот Рафаилович сделал много в это непростое время. Удалось главное — сохранить профессиональный футбол на высшем уровне в РПЛ. И мы сохранили спортивный принцип. А то сколько было разгворов по поводу вылета.

Понятное дело, что с иностранными партнерами дело застопорилось. Но нам удалось для лиги согласовать телевизионный контракт, контракт титульного спонсора и беттинговое соглашение. Это очень важно, потому что время не самое простое сейчас. И для наших партнеров тоже.

Как я понимаю, Ашоту Рафаиловичу личные обстоятельства не позволили дальше продолжать работу во главе РПЛ. Но хочу пожелать ему всяческих успехов, здоровья. И пусть все будет хорошо в том деле, где он продолжит работать», — сказал Медведев «СЭ».

27 июня на общем собрании клубов РПЛ президент лиги Ашот Хачатурянц объявил об уходе со своего поста. Временно исполняющим обязанности президента РПЛ избран генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Франсиско Черундоло
Рафаэль Надаль

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Серена Уильямс
Армони Тан

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
⚽ Футбол. Чемпионат Европы U19. Финал
Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Ашот Хачатурянц
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Все хотят супербой Бивол – Бетербиев. Но он может сорваться из-за жадности и британского боксера
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Магомед Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Отец Агаларова: «Гамид хочет играть в РПЛ. Еще весной говорили, что хотели поменять клуб»
Мелкадзе считает, что в «Спартаке» не будет серьезных изменений после назначения Абаскаля
Мелкадзе: «До назначения Гаранина в «Сочи» не слышал о нем»
«Оренбург» выступил с заявлением по поводу продления дисквалификации Обухова из-за допинга
Кечинов — об уходе Ларссона из «Спартака»: «Нам не нужные такие неблагодарные футболисты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мелкадзе считает, что в «Спартаке» не будет серьезных изменений после назначения Абаскаля

Магомед Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости