Мелкадзе: «До назначения Гаранина в «Сочи» не слышал о нем»
Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал назначение Вадима Гаранина старшим тренером команды после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
«Много ли у Гаранина общего с Федотовым? Разве что одинаковые прически. Других сходств не наблюдал. Разные тренерские школы. Честно говоря, до назначения Гаранина в «Сочи» не слышал о нем.
У Гаранина два года опыта работы на профессиональном уровне? Знаете, я работал со многими тренерами уже на профессиональном уровне. И один из них относился к команде, как к детям, которым 13-14 лет. Водил за руку. А вот у Гаранина такого нет, хоть он и работал много с молодыми ребятами. Нас тренер за детей точно не считает», — приводит «РБ Спорт» слова Мелкадзе.
Гаранин возглавил «Сочи» 20 июня, до этого специалист работал в «Енисее».
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -