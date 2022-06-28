Мелкадзе: «До назначения Гаранина в «Сочи» не слышал о нем»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал назначение Вадима Гаранина старшим тренером команды после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

«Много ли у Гаранина общего с Федотовым? Разве что одинаковые прически. Других сходств не наблюдал. Разные тренерские школы. Честно говоря, до назначения Гаранина в «Сочи» не слышал о нем.

У Гаранина два года опыта работы на профессиональном уровне? Знаете, я работал со многими тренерами уже на профессиональном уровне. И один из них относился к команде, как к детям, которым 13-14 лет. Водил за руку. А вот у Гаранина такого нет, хоть он и работал много с молодыми ребятами. Нас тренер за детей точно не считает», — приводит «РБ Спорт» слова Мелкадзе.

Гаранин возглавил «Сочи» 20 июня, до этого специалист работал в «Енисее».