Мележиков о назначении Амарала: «Будет исполнять роль шеф-скаута. Вертикаль клуба не будет его приоритетом»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.
«Для меня все предсказуемо! — сказал Мележиков «СЭ», — Если «Спартак», точнее его руководители, не могут по определенным причинам уволить Пола Эшуорта, то вчера руководство красно-белых сделало то, что я предлагал еще во время своей работы в клубе, когда для меня стала очевидна слабая компетенция бывшего оценщика-консультанта деятельности клуба и бывшего спортивного директора, которая в большей степени зависима от внешних предложений! Это касалось перераспределения функций и введения должности технического директора. Понятно, что формально! Наверняка Эшуорт останется до окончания сезона. Якобы передает дела и должность — и фактически остается без функций. При передаче должности создается впечатление масштабности деятельности бывшего спортивного директора. А новый спортивный директор начнет работу сразу, и как говорится, с ходу и без вмешательства «нового» технического директора — фактически с нуля! Нечего передавать! К сожалению! И я остаюсь при своем мнении — новый спортивный директор будет в «Спартаке» исполнять роль шеф-скаута. Заниматься спортивной вертикалью клуба не будет его приоритетом».
Мележиков также предложил назначить Сергея Родионова на пост заместителя спортивного директора «Спартака».
«Если руководители не хотят дополнительных людей со стороны и если, при этом, хотят сохранить и преумножить преемственность в клубе и некоторое развитие, то приемлемым вариантом будет назначение Сергея Родионова. В качестве заместителя спортивного директора по линии развития молодого поколения в спортивной вертикали клуба и с сохранением статуса президента академии! Я уверен, Сергей Юрьевич в данном качестве в состоянии наладить работу и подготовить предложения. Требуется всего лишь настойчивость с одной стороны и поддержка с другой. Поэтому с нового спортивного директора, фактически шеф-скаута, и спрашивать не нужно ничего, кроме результатов трансферных кампаний! Мечта Дмитрия Попова, который был, на мой взгляд, одним из лучших, хотя и имел определенные проблемы в коммуникации с раздевалкой. И мечта других спортивных директоров в «Спартаке», с которых требовали все и сразу!» — добавил Мележиков.
Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.
Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых.
На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5