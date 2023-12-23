В Португалии считают должность спортдиректора «Спартака» большим шагом вперед для Амарала

Португальский журналист издания Record Нуно Мартинс, пишущий о «Бенфике», прокомментировал «СЭ» назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Я могу лишь сказать, что кроме «Бенфики» он работал в Испании. У него есть знания о международном футболе. Думаю, что для него назначение на пост спортивного директора — это большой шаг вперед», — сказал Мартинс «СЭ».

Амарал переходит в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).