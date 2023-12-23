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Сегодня, 09:00

Представитель Файзуллаева заявил, что игрок не покинет ЦСКА этой зимой

Константин Белов
Корреспондент
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Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Представитель компании ProSports management, ведущей дела полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева, Кахор Муминов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем 20-летнего игрока.

«Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву. Мы с ним это обсуждали и у нас есть общее с клубом внутреннее понимание, как это [развитие карьеры] должно быть и, самое главное, когда. Сегодня Файзуллаев в составе сборной Узбекистана готовится к Кубку Азии в Катаре. И мы знаем, что если он сможет показать свой уровень на это турнире и продолжит выступать также за ЦСКА, то предложения из просто газетных превратятся в реальные и от очень хороших клубов», — сказал Муминов «СЭ».

В этом сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 18 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Георгий Джикия, Бералдо и&nbsp;Осман Букари (слева направо). Трансферы РПЛ: новый бразилец для «Зенита», кого подпишут «Краснодар» и «Спартак»?

ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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