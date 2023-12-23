Представитель Файзуллаева заявил, что игрок не покинет ЦСКА этой зимой

Представитель компании ProSports management, ведущей дела полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева, Кахор Муминов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем 20-летнего игрока.

«Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву. Мы с ним это обсуждали и у нас есть общее с клубом внутреннее понимание, как это [развитие карьеры] должно быть и, самое главное, когда. Сегодня Файзуллаев в составе сборной Узбекистана готовится к Кубку Азии в Катаре. И мы знаем, что если он сможет показать свой уровень на это турнире и продолжит выступать также за ЦСКА, то предложения из просто газетных превратятся в реальные и от очень хороших клубов», — сказал Муминов «СЭ».

В этом сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 18 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.