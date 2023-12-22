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В «Спартаке» новый спортивный директор — Амарал из «Бенфики». Что о нем известно

Томаш Амарал назначен спортивным директором «Спартака»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Томаш Амарал
Томаш Амарал.
Фото «СЭ»
Нашел Нуньеза и Энцо, получил должность вместо Рибалты.

Одна из интриг зимней паузы в российском футболе разрешилась — «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Красно-белые выбирали между Хавьером Рибалтой, занимавшим аналогичную должность в «Зените», и старшим скаутом «Бенфики» Томашом Амаралом.

 
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Амарал хорошо поработал в Португалии. А еще у него русская жена

Известно, что новый спортдир красно-белых никогда ранее не работал в этой должности. До переезда в Москву он четыре с половиной года трудился в скаутском отделе «Бенфики». Именно при Томаше португальцы подписали Дарвина Нуньеза, Энцо Фернандеса, Кокчу. Шанс получили воспитанники — Гонсалу Рамуш, Жоау Невеш, Антониу Силва и Флорентину.

Всего за годы работы Амарала «Бенфика» потратила около 385 миллионов евро на трансферы, тогда как заработала примерно 700. 200 миллионов из них — деньги за Энцо Фернандеса и Дарвина Нуньеза.

Также известно, что у Амарала русская жена. Возможно, это поможет адаптации специалиста в России.

«Рад стать частью такого большого клуба, — первые слова Томаша после назначения. — Знаю, что «Спартак» — по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой.

 
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А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал. Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране».

Португальский агент Паулу Барбоза специально для «СЭ» так оценил Амарала: «Это молодой, но перспективный кадр, который работал в «Бенфике» в тот период, когда у них пошел качественный сдвиг в области скаутинга. За последний год он хорошо работал на трансферном рынке, где покупал очень талантливых игроков по доступной цене. Он не работал один, там была целая группа профессионалов. Но Томаш очень опытный, несмотря на то что молодой».

Хавьер Рибалта
Хавьер Рибалта.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Спортивным директором мог стать Хавьер Рибалта. Недавно он прилетал в Москву

Выбор боссов «Спартака» в пользу Амарала стал немного неожиданным — долгое время главным кандидатом на эту позицию считался Хавьер Рибалта. 43-летний менеджер хорошо известен в России по работе в «Зените» — при нем в Санкт-Петербург приехали Малком, Вендел, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос и другие звезды. Недавний визит Рибалты в Москву также давал понять, что назначение близко.

 
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Есть две версии того, почему у Рибалты и «Спартака» не получился союз — причем появились они почти одновременно. Согласно первой, Хавьера не устроил проект красно-белых, и он отказался от должности. По другой информации, клуб сам отказался от услуг португальца.

Впрочем, все инсайдеры сходятся в одном — Рибалта хотел уволить главного тренера Гильермо Абаскаля, а «Спартак» не готов был на это пойти, поэтому сотрудничества не получилось.

Пол Эшуорт
Пол Эшуорт.
Фото Федор Успенский, "СЭ"

Что с Полом Эшуортом?

Объявляя о назначении Амарала, «Спартак» сразу же рассказал и о судьбе теперь уже бывшего спортивного директора — Пола Эшуорта. Англичанин не покинул клуб, а перешел на пост технического директора.

Франко Камоцци, советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» так высказался об Эшуорте: «Не знаком с Амаралом лично, но много слышал о нем. Знаю, что он большой профессионал. Однако мне жаль Эшуорта, он проделал большую работу».

 
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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Трансферы РПЛ: новый бразилец для «Зенита», кого подпишут «Краснодар» и «Спартак»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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