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Медведев считает, что судьи упустили контроль над игрой «Зенита» и «Спартака»

Руслан Минаев

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал стычку в матче против «Спартака» (3:0) в игре за первое место в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Во втором тайме на поле произошла стычка, после которой красные карточки получили главный тренер «Спартака» Деян Станкович и тренер «Зенита» Александр Анюков. Возглавляющий сине-бело-голубых Сергей Семак, получивший желтую карточку, покинул поле и присоединился на трибунах к Станковичу.

«Это не просто солидарность, целью этого было, чтобы футболисты поняли, что не нужно отрывать ноги и начинать потасовки. Главное было, чтобы хороший матч окончился без травм, насколько понял, никто серьезных травм не получил. Но я вынужден сказать, почему это произошло, судьи, считаю, упустили контроль над игрой, а в товарищеском матче нужно особенно внимательно следить, потому что болезненно ощущается», — цитирует Медведева ТАСС.

Источник: ТАСС
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Александр Медведев (руководитель)
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