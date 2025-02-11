Луис Энрике о разгроме «Спартака»: «Счастлив помочь команде победить»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче за первое место Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Счастлив забить, счастлив помочь команде победить. Надеюсь, что это мой первый гол из многих. Как и трофей (улыбается). Несмотря на то, что турнир товарищеский, матч был очень важным. Приятно было победить, чтобы с нужной ноги уверенно начать финальную подготовку к возобновлению сезона. Внутри — только большая радость», — цитирует бразильца пресс-служба клуба.