26 июня, 09:00

Медведев — о трансфере Жерсона в «Зенит»: «Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений»

Медведев подтвердил трансфер полузащитника «Фламенго» Жерсона в «Зенит»
Микеле Антонов
Корреспондент
Жерсон.
Фото Global Look Press

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника «Фламенго» Жерсона.

12 июня сообщалось, что команда из Санкт-Петербурга подпишет 28-летнего футболиста за 25 миллионов евро.

— Болельщики «Фламенго» говорят о том, что Жерсон перестает выкладываться, хотят, чтобы он ушел из клуба. Есть ли предпосылки, возможность его перехода в «Зенит»?

— Я не соглашусь с тем, что он не выкладывается. Во втором матче (против «Челси» (3:1). — Прим. «СЭ») Жерсон был признан одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил. В третьем матче он не играл, поскольку у него было повреждение в конце предыдущего. Поэтому мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах. Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений.

В нынешнем сезоне Жерсон провел 25 матчей за «Фламенго», забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. По данным СМИ, футболист перейдет в «Зенит» после того, как завершит выступление на клубном чемпионате мира с бразильской командой.

Жерсон
ФК Зенит
ФК Фламенго
Читайте также
Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям
48 спортсменов призвали УЕФА забанить Израиль
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Сегодня
Вчера
Неделя

  • fell62

    что там с ценой на бензин на заправках Лукойл ?

    26.06.2025

  • fell62

    Ждите , ждите , ждите ...показуха и только)))

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    ...быть ведущей командой и бесменным чемпионом и фермой талантов одновременно. ======================================== Согласен. Но, я не предлагаю Зениту стать фермой. Хотя бы одному молодому из своей академии дали бы шанс. Помогли бы ему, давая игровое время. Выпускаяют исключительно для галочки.

    26.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    собираем весь неликвид...да и еще за большие деньги маразм крепчает

    26.06.2025

  • vv12

    Вот зачем ты врешь? кто там деньги считать умеет? у зенита и трансферный баланс минус 31 млн баков(трансфермакет) и убытков за прошедший сезон 10+ миллиардов рублей(сайт РФС)

    26.06.2025

  • Павел Леонидович

    позор

    26.06.2025

  • vv12

    Вот именно, тем более зенит в открытую воспринимают, как бездонную бочку с баблом

    26.06.2025

  • vv12

    Лукойл налоги платит, а у зенита 10+ миллиардов долгов, кто их будет покрывать? докадайтесь сами...

    26.06.2025

  • vv12

    Про Даку так же говорил, а в итоге обделался жиденьким...

    26.06.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    дак где логика? если в академии такие классные ногомячисты вырастают, что их прям в сбродную зовут (главное, чтобы не как у пуделя - своих корешей зовет вроде "лехи-стакана"), то почему их не берут хотя бы клубы рплки борющиеся за первую тройку? а уж про европейских середняков вообще молчу. или они хорошие только лишь потому, что вышли из академии Питера? ну и как правильно было замечено: надо или трусы надеть, или крестик снять. сложно быть ведущей командой и бесменным чемпионом и фермой талантов одновременно. да, есть исключения типа академии Барселоны. но таких примеров почти нет больше.

    26.06.2025

  • Вовка Селедкин

    Очередного бразильяна ташут за космические суммы) Ау, юбилейные, что с лицом?

    26.06.2025

  • Красноперка

    Лукойл успешная и прибыльная компания! Вершина экономики и образец футбольного менеджмента

    26.06.2025

  • Андрей Кадулин

    за своими кабанчиками смотри

    26.06.2025

  • Андрей Кадулин

    я за газ плачу 200 руб,бензин обходится мне в месяц 9000 руб в месяц

    26.06.2025

  • analytica

    А ФК Лукойл -- честь и слава и экономики и футбола. Потому что в России все знают: нефть это хорошо, а газ -- это плохо.

    26.06.2025

  • Niko McCowrey

    «Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений» Медведев подтвердил трансфер полузащитника «Фламенго» Жерсона в «Зенит».. Автор! Понятно, что русский для тебя не родной. А логика, по-твоему, тоже москальска лженаука??? По сути: перейдет - хорошо, не перейдет - купят другого.

    26.06.2025

  • Кабанчик

    Приедет в Зенит, сядет на мешок с деньгами и будет дурака валять

    26.06.2025

  • igor1972

    вам напоинить, чем закончился переход Вендела в Ботафого???. А ведь за него 20 лямов должны были заплатить в счет сделки по Луису Энрике...

    26.06.2025

  • ALEX-68

    Если он во Фламенго не мотивирован , то в Зените будет откровенно дурака валять после подписания контракта .

    26.06.2025

  • СереХа

    а ФК Лукойл?

    26.06.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Кто будет "подтягивать" – Серожка? – смеётесь?

    26.06.2025

  • ОстроV Zаячий

    Предпосылки есть, подумали про себя бабушки и начали одеваться в магазин за гречкой.

    26.06.2025

  • vlad2020

    Лучше бы не позорился здесь, написав такую хрень. Привязать покупку игрока Зенитом к повышению цен на газ могут только полные идиоты, неразберающиеся ни в экономике, ни в финансах. Или это расчитано на таких же дебилов?

    26.06.2025

  • Красноперка

    Позор газовый! Абсолютный беспредел! Очередное повышение тарифов на газ, а следовательно никого не волнуют убытки этой компании, всё бабло уйдёт в ФК Газпромий! Фанатики продолжают вливать бешеные суммы в бесполезный и смрадный футбольный проект

    26.06.2025

  • Boris Brozaulov

    Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорит.

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Я бы не сказал "играют". Поигрывают. Крайне мало. О том и кричу.

    26.06.2025

  • Микеле

    а какой вопрос нужно было задать?) напишите!

    26.06.2025

  • Gordon

    И как, много воспитанников "Зенита" в этом клубе играют? При том, что академия хорошая.

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    1) Судя по его стате, он ближе к защитнику. 2) Конечно, Зенит умеет зарабатывать и сам, но его покупки очень рискованные. В частности эта. 3) Не считаю себя умнее тренерского штаба Зенита. Не надо иметь гениальную голову, что бы проанализировать работу тренерского штаба Зенита с молодёжью. И сделать вывод. Не хотят они возиться с ней. Проще купить готового игрока. Сколько выпускников Академии Зенита раскрылось в других командах. Некоторые там и до сборной доросли.

    26.06.2025

  • NIK7478

    Он не защитник, а полузащитник! Деньги в Зените считать умеют, у них положительный баланс покупки/продажи! Касательно своих: не надо думать, что вы умнее тренерского штаба Зенита! )))

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    28-летний зашитник за 25 лямов!!!!! Пусть он и бразилец. Да пусть и в сборной бывал. Но, это выкинутые деньги. После его не продать. Уйдёт даром. Не лучше ли своих подтягивать до уровня основы. Без дополнительных вложений и с перспективой заработать. Но, и самое важное: СВОЕГО воспитанника сделали классным игроком.

    26.06.2025

    • Иранский футболист «Рубина» попытается вернуться в Казань через Армению

    Капитан 2DROTS — о матче с «Динамо»: «Карпин может настроить игроков, чтобы нам головы сломали!»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

