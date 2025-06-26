Капитан 2DROTS — о матче с «Динамо»: «Карпин может настроить игроков, чтобы нам головы сломали!»

Капитан 2DROTS Эдамс Вальтер Скляр в интервью «СЭ» рассказал о матче Media x Pro Cup, организованном московским «Динамо».

— В первую очередь, конечно, ждем классную атмосферу. Их болельщики — это взрослые ультрас, которые приходят поддержать команду. Жду яркие перформансы, шоу — «Динамо» умеет это делать. Как и ЦСКА! Такие большие матчи для кого-то из нашей команды могут случиться раз в жизни. Завидую пацанам, которые еще не играли с клубами РПЛ. Думаю, соберется полный стадион.

— Нужен прогноз: поборетесь с «Динамо»?

— Дай бог, чтобы получилось не как у «Амкала» с «Краснодаром» («быки» победили 6:1. — Прим. «СЭ»). Потому что «Краснодар» там вышел доказывать! Я надеюсь, что «Динамо» именно шоу-матч устроит. Чтобы опять тренер появился на поле... С другой стороны, это же дебют Карпина будет, который против медиалиги выступал. И, возможно, он, наоборот, игроков настроит. Скажет, что надо выйти и просто сломать им головы, чтобы они не думали играть со сборной России.